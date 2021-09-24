  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı

Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı

Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı

24.9.2021

BEŞİKTAŞ, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamasında, Fransız futbolcunun transfer haklarının 4 milyon 800 bin Euro karşılığında satın alındığı belirtildi. Açıklamada, Valentin Rosier ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.