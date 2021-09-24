Beşiktaş, Rosier’in bonservisini aldı

BEŞİKTAŞ, sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamasında, Fransız futbolcunun transfer haklarının 4 milyon 800 bin Euro karşılığında satın alındığı belirtildi. Açıklamada, Valentin Rosier ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı aktarıldı.