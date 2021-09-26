Beşiktaş hastanesi

Altay maçı öncesi sakatlıklarla boğuşan Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Atiba'nın da sakatlığıyla büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, çare arıyor. İzmir'den eli boş ayrılan Kartal'da üst üste gelen bu sakatlıkların nedenleri araştırılırken salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax maçı nedeniyle tam bir kriz yaşanıyor. Özellikle adale ve uyluk sakatlıkların çok olması zemin, antrenman tekniği, sezon başı kamp yapılamaması, futbolcunun kendine dikkat etmemesi gibi soruları birlikte getiriyor.

TEİXEİRA NETLEŞMEDİ

Beşiktaş, en son Slaven Bilic'in teknik direktör olduğu 2013-2014 sezonunda kadar yüksek sayıda sakat vermiş ve kadrodaki oyuncuların tamama yakını uzun süreli sakatlıklar yaşamıştı. Dün Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncuların antrenmana katılması Kanadalı golcü Larin'in de düz koşu yapması teknik heyeti umutlandırırken bu dörtlüden Teixeira'nın durumu tam anlamıyla netleşmedi. Sergen Yalçın Roiser'in de oynayacak olmasıyla, daha alternatifli bir kadro ile mücadele edebilecek. Altay maçında sakatlanan Pjanic, Hollanda deplasmanında kesin olmayacak, Oğuzhan ve Atiba'nın durumu ise yapılacak son kontrolllerin ardından netleşecek.



4 YILDIZDAN KÖTÜ HABER

BEŞİKTAŞ'TA dün yapılan kontroller sonucu Atiba ve Pjanic'in arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi. Ayrıca Kenan Karaman'ın parmağında kırık tespit edilirken, Montero'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.



MARRONE'DEN AÇIKLAMA VAR

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone sakatlıklarda idman yöntemlerinin bir etkisinin olup olmadığı sorusuna sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İtalyan futbol adamı, "Bizim burada üçüncü sezonumuz ve aynı idman metotları kullanıyoruz. Bu metotlarla bu kadar problem yaşamadık ve iyi sonuçlar aldık. Sakatların yarısı darbe. Ne kadar maç oynuyorsun bu kadar darbe olur. Adale sakatlar ise zeminle olur, yorgunluk olur, yoğun fikstür olur, şanssızlık" dedi.



NEDENİ MAC TRAFİĞİ

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklara neden olabilecek etkenleri İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlık Merkezi Doktoru Zeki Taşyürek'e sorduk. İzmir'de Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ve son olarak Altay'da da görev yapan Taşyürek, sakatlıkların ana nedeninin yoğun maç trafiği olduğunu hatta Kovid'in de etken olabileceğini açıkladı. Sezonun 7. haftasında yaşanan sakatlıkların antrenman yüklemesi ile ilgili olmadığını belirten Taşyürek, "Aşırı yükleme ile ilgili sakatlıklar ilk 3-4 maç içerisinde oluşur. Daha sonra maç periyoduna gelindiği zaman vücut toparlanma evresine girer" dedi. Sakatların yoğun maç trafiğinden kaynaklanabileceğini belirten Taşyürek, "Beşiktaş, Dortmund ile Avrupa'da temposu yüksek, Türkiye standartlarının çok üzerinde bir maç oynadı. Ligde de hafta

sonu, hafta ortası maç oynamaya başladı. Bunla-rın hepsi futbolcuların bio ritmini ve sirkadiyen ritmini bozar. Bir hafta içerisinde 2 maça alışmış bir vücudu 3 karşılaşmaya çıkmaya zorlarsanız sakatlıklar meydana gelebilir. Vücudun bir maçın ardından toparlanma süresi 24 ila 48 saat, hatta eğer tempo yüksekse 72 saate çıkar" dedi.

KOVİD BİLE NEDEN OLABİLİR

Zeki Taşyürek, "Bunun bilimsel bir kanıtı yok ama kovid bile sakat-lığa neden olabilir. Futbolcu kovid geçirmişse dönüşünde bile sakatlık yaşayabilir. Ya da teması nedeniyle karantina sürecinde idman eksiği de sakatlıklara neden olabilir" dedi.

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