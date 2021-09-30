  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Çebi bombaladı

Çebi bombaladı

Beşiktaş Başkanı, Lens ve Adem Ljajic ile yapılan sözleşmelerle ilgili eski yönetimi eleştirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu

Çebi bombaladı

30.9.2021

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yüzler gülmezken siyahbeyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf etti. Beşiktaş Başkanı "Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız, hatta Douglas. 3 tane futbolcuyu sizlerin takdirine bırakıyorum. Milyonlarca Euro'luk bu futbolculara neden 100 bin 200 bin Euro teklif geliyor. Bu 3 futbolcu da 'Beşiktaş'ta sağlıklı yaşıyorlar'. Bu futbolcularla o kontratları imzalarken düşünecektiniz" diye konuştu.

HİÇ TAVİZ VERMEM
Transferin son gününde geçen sezon G.Saray'da oynayan Gedson'u almaktan son anda vazgeçtiklerini kaydeden Çebi, "Gedson'u alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik" derken Larin hakkında ise "Larin kalmak istiyor. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider. O konuda taviz vermem" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çebi bombaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.