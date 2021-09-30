Çebi bombaladı

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yüzler gülmezken siyahbeyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf etti. Beşiktaş Başkanı "Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız, hatta Douglas. 3 tane futbolcuyu sizlerin takdirine bırakıyorum. Milyonlarca Euro'luk bu futbolculara neden 100 bin 200 bin Euro teklif geliyor. Bu 3 futbolcu da 'Beşiktaş'ta sağlıklı yaşıyorlar'. Bu futbolcularla o kontratları imzalarken düşünecektiniz" diye konuştu.

HİÇ TAVİZ VERMEM

Transferin son gününde geçen sezon G.Saray'da oynayan Gedson'u almaktan son anda vazgeçtiklerini kaydeden Çebi, "Gedson'u alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik" derken Larin hakkında ise "Larin kalmak istiyor. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider. O konuda taviz vermem" dedi.