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Haberler Beşiktaş Kartal’a milli ara dopingi

Kartal’a milli ara dopingi

Kartal’a milli ara dopingi

7.10.2021

Süper Lig'e verilen ara Beşiktaş'a adeta ilaç gibi gelecek. Siyah-beyazlılarda uzun süredir devam eden sakatlık problemleri, zemin sorunu ve fizik-kondisyon eksikliği milli arada düzelmeye başladı. Bir ara Beşiktaş'ta 14'e kadar çıkan eksik oyuncu sayısı giderek azalıyor. Sakat oyuncular milli arada yavaş yavaş dönmeye başlarken Ghezzal ile Welinton takımla, Larin ve Atiba ise bireysel çalışmalara başladı. Sezon başından beri eleştirilerden nasibini alan Vodafone Park'ın da zemini düzeltiliyor. Bozuk olan zeminden etkilenerek adale sakatlıklarının arttığı kaydedilirken, 19 Ekim'de Devler Ligi'nde oynanacak Lizbon maçına kadar düzeltilecek.

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Kartal'da fizik-kondisyon açısından eksiği bulunan oyuncuların üzerinde de durulduğu belirtildi. Başta Alex Teixeira, Ghezzal, Welinton, Larin gibi bir süredir sakatlık yaşayan oyuncuların eksiğinin kapatılacağı ve çok daha iyi duruma gelecekleri kaydedildi.

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