Kartal Başakşehir virajında

Süper Lig'de milli ara sonrası 9. haftanın açılış maçında şampiyon adayı Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 17 puanla 3. sırada yer alan Kara Kartal, milli ara öncesi Sivasspor'u 2-1 yenmeyi başarmıştı.

SERİ PEŞİNDE

Ligde tek yenilgisini deplasmanda Altay'dan alan siyah-beyazlılar, düşme potasının üzerinde yer alan rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Sahasında Fenerbahçe ve Rize'yi gol yemeden net skorlarla yenen Başakşehir, güçlü rakibini yenerek düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Başakşehir'de takımın başına geçen Emre Belözoğlu, ilk maçına çıkacak

BEŞ FUTBOLCU KADRODA YOK

BUGÜNKÜ maçta Beşiktaş'ta 5 isim maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları henüz geçmeyen Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'ın yanı sıra N'Sakala, Pjanic ve el parmağından ameliyat olan Kenan karşılaşmanın 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi