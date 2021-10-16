Kara Kartal kayıp

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup oldu: 3-2. 24. dakikada Caicara'nın uzun pasında t opla buluşan Berkay, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Top yandan auta gitti. 41'de Visca'nın ceza sahası dışı çapraz pozisyondan çektiği sert şut kaleci Mert'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Okaka ağlara yolladı: 1-0. 59'a Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak için vurduğu top Teixeira'da kaldı. Tei*eira'nın topu filelere yolladı: 1-1.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

83'te sağ kanatta Rıdvan ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak son çizgiye inen Gulbrandsen'in içeriye çevirdiği topa Okaka'nın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-1. 85'te Visca, penaltı noktası yakınlarında meşin yuvarlağı arkasındaki Gulbrandsen'in önüne bıraktı. Gulbrandsen, sağ köşeye yaptığı plase vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1. 89'da Ghezzal ceza sahasında topu önüne almak isterken meşin yuvarlak Lima'nın eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 90+1'de atışı kullanan Batshuayi, skoru belirledi: 3-2.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

SPOR Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sivasspor karşılaşmasında görev verdiği Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'ı bu mücadelede görevlendirmeyen Yalçın, bu futbolcuların yerine Mert Günok, Welinton, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal'a Başakşehir karşısında forma verdi.

CAİÇARA 48 GÜN SONRA SAHADA

MEDİPOL Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı. Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti. Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.

BELÖZOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıktı. Daha önce 4 sezon Başakşehir forması giyen ve milli arada turuncu-lacivertli takıma bu kez teknik adam olarak dönen Belözoğlu, ilk maçında Beşiktaş'a karşı görev yaptı. Genç çalıştırıcı, Nacer Chadli'yi ilk 11'e monte ederken, başarılı oyuncu bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı. Öte yandan turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.

Ali GÜLTIKEN yorumladı

ALINACAK ÇOK FAZLA DERS VAR

Futbolda evdeki hesap çarşıya uymuyor. İki kere iki dört de etmiyor. Beşiktaş aslında bu matematiği böyle işleyeceği iddiasıyla maça çıktı, haklıydı da... Kadroda sakat olan birçok oyuncu sahaya dönmüş, hatta kulübe tekrar zenginleşmişti. Bütün bunlar iyi bir sonucu da hayal ettiriyordu. Ama ötesine geçemedi. Beklenti yaratan Ghezzal, Oğuzhan, Batshuayi, Larin ve Alex gibi oyuncular bireysel performanslarının çok gerisinde kaldılar. Bunun yanında takım bütünlüğü de yoktu. Beşiktaş'ın agresif oyununa alışığız. Dinamik ve coşkulu oyununa da çok alışığız. Ama dün akşam rakibine daha fazla müsaade eden, kendi oyunundan çok uzakta olan Beşiktaş performansı vardı sahada.

Cosku ve azim skoru belirledi

Başakşehir tempoyu ne zaman istese yükseltti, ne zaman istediyse düşürdü. Özellikle Okaka'nın muazzam bireysel performansı Beşiktaş'ı oyun olarak da skor olarak da çok zorladı. Oyunun ilk yarısını zaten Beşiktaş adına es geçiyoruz. Sahada olan taraf yalnızca Başakşehir idi. Bunda Oğuzhan'ın Atiba'nın Güven'in ve Batsuhaiyi'nin çok düşük performanslarının etkisi oldu. İkinci yarıda doğal olarak Alex, Necip ve Larin değişikliği gelse de oyundaki değişim Beşiktaş'ın istediği ölçüde olmadı. Özellikle hücum arayışına çıkan bir takım olarak savunma arkasına verdiği pozisyonlarda yediği üst üste iki gol de Beşiktaş kadrosu adına çok affedilir bir şey değil. Bu maçın Beşiktaş açısından alınacak çok dersi var. Özellikle motivasyon ve coşku konusunda oyuncuların kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Başakşehir'in coşkusu ve azmi Beşiktaş'ın üzerine çıkınca bunun farkı tabelaya da yansıdı.