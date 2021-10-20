Beşiktaş ağır yaralı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu, grupta henüz puanla tanışamadı. 15'te sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio, meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. 24'te Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 27'de Paulinho'nun gönderdiği topu Coates, yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-2 38'te Josef'in pasında Batshuayi'nin vuruşu direğe çarptı.

KARTAL FARKI KAPATAMADI

41'de Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini VAR yardımıyla belirleyen Vincic, penaltı kararı verdi. Sarabia, topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 89'da az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Sporting'de ceza sahası dışından Paulinho'nun vuruşu gol oldu: 1-4. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

SERGEN YALÇIN'DAN KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Başakşehir maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Yalçın; Mert Günok'un yerine Ersin, Rıdvan'ın yerine N'Sakala, Atiba'nın yerine Pjanic, Oğuzha'ın yerine eixeira, Güven'in yerine ise Larin'i 11'de görevlendirdi. Kaleyi yeniden Ersin'e emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Josef'i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Forvette yine Batshuayi oynadı.

TEİXEİRA YENİDEN DEVLER LİGİ'NDE

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 sezon Çin Ligi'nde oynayan Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla ilk kez Avrupa'da boy gösterdi. Kara-Kartal'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Brezilyalı, grupta oynanan Dortmund ve Ajax maçlarında bu nedenle görev yapamamıştı. Beşiktaş'ta Sporting maçına 11'de başlayan diğer bir isim ise Pjanic oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pjanic, Sporting maçıyla birlikte formasına kavuştu.

ROSIER ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI

BEŞİKTAŞ'IN Fransız sağ beki Valentin Rosier, eski takımı Sporting'e karşı görev yaptı. Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon başında da 4,8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Valentin Rosier, eski takımına ilk kez rakip oldu. Rosier, 2018-19 sezonunda Portekiz ekibinde forma giymiş ve 14 maçta görev yapmıştı.

Ali GÜLTIKEN'in maç yorumu

BESİKTAS'A YAKISMADI

Portekiz futbolunu iki kelimeyle tarif et desek, 'Küçük Brezilya' deriz. Aynı dili konuşan iki futbol ülkesinin oyun düzenleri de birbirine benzer. Bugün Portekiz liginde en alt sıradaki takımı bile izleseniz bazı temel özellikleri çok net görürsünüz. Bireysel yeteneği yüksek, dar alanı iyi kullanabilen, top tekniği yüksek birçok oyuncu vardır. Yani topa sahip olarak oynamayı severler. Bu konuda çok da başarılıdırlar. Sporting geçen senenin Portekiz Ligi şampiyonu olarak bunu en üst seviyede uygulayan takım. Beşiktaş'ın kadro tercihine baktığımızda eldeki en iyi, en yetenekli oyuncularla oynamaya çalıştığını gördük. İleri uçtaki Ghezzal, Larin ve Batshuayi üçlüsünde verimlilik anlamında çok problem yaşamadı. Bu 3 futbolcuyu da oyun içinde gördük. Orta alana baktığımızda Josef'in yanında Pjanic ve Alex tercihi kağıt üstünde güzel, heyecanlandırıyor. Topa Beşiktaş sahipken de sorun yok, bu oyuncular ön plana çıkıyor. Maçın içinde birçok defa da pozitif etkilerini gördük. Fakat top rakibe geçtiğinde bu iki oyuncunun savunma tarafında Beşiktaş büyük problem yaşadı. Özellikle orta alanda kaybedilen toplar ve ikinci toplardaki rakibin üstünlüğü rakibin çok çabuk kontraya çıkmasında büyük etken oldu. Belki bu çıkışlar direkt golü getirmedi ama tehlikeli pozisyonların getirdiği ölü vuruşlara sebebiyet verdi. Özellikle ilk yarıdaki rakibin bu ölü vuruşlardaki üstünlüğü oyunu da skoru da Beşiktaş adına bitirdi. Duran toplar her takım için tehlike yaratabilir. Ama aynı golleri fotokopi gibi yemek Beşiktaş'a yakışmadı. Rakibin kopyala kes yapıştır şeklinde ön direğe attığı ve oradan sektirdiği toplar, iki gol ve bir penaltıya sebebiyet verdi ki anlamak mümkün değildi. Portekiz'in kaptanı Coates attığı iki gol ve yaptırdığı bir penaltıyla hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş'ın ipini çekti. Bu işler Şampiyonlar Ligi seviyesinin işleri değil. Bu kadar basit hatalarla gol yerseniz dün akşamki gibi hem maçı erken kaybedersiniz hem de oyunun kalan süresi ızdırap haline döner.