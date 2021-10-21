Kadrosunu flaş transferlerle yenileyen Beşiktaş Avrupa’da kötü bir tablo çizdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona büyük umutlarla giren ve takıma önemli katkılar yapan Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. İlk maçında sahasında Alman Borussia Dortmund'a 2-1, sonrasında Hollanda'da Ajax'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak önceki gün Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. Kartal'ın bu kötü performansı bu seneyle de sınırlı değil. Her sene Avrupa'da başarı için kadro kuran Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyahbeyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

GOL ORTALAMASINDA DA BAŞARISIZ

Siyah-beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi. Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı. Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyahbeyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı. Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı. Şimdi siyah-beyazlılarda hedef kalan maçlarda ki puanları toplayıp yoluna Avrupa Ligi'nden devam edebilmek.

BU KEZ ERSİN DE KURTARAMADI

BEŞİKTAŞ'IN genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, farklı mağlubiyete engel olamadı. Ersin, Dortmund ve Ajax maçlarında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmuş ve farkın açılmasını engellemişti. Ancak genç eldiven, Sporting maçında gelen farkı önleyemedi. Ersin yediği 4 gole rağmen kalesinde yaptığı 5 kritik kurtarışla farkın daha da büyümesine engel oldu. Maç sonrası ise taraftarlar genç kaleciye sahip çıktı.

KARA KARTAL SERVET KAÇIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, toplamda 91 milyon liralık gelirden oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte yakaladığı başarılarla ülke puanına önemli katkılarda bulunan Beşiktaş, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı temsilcimiz gruptaki ilk 3 maçında puan alamadı, yalnızca 1 gol atabildi. Sırasıyla Dortmund, Ajax ve son olarak Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, büyük bir geliri de elinin tersiyle itti. Temsilcimiz 2017- 18'deki gibi gruba 3'te 3'le başlamış olsaydı kasasına 91 milyon lira koymayı başaracaktı.

KEYİFLER KAÇTI

DEVLER Ligi'nde galibiyet başına verilen 2.8 milyon Euro (30 milyon lira) beraberlik başına 930 bin Euro (11 milyon lira) olan primler, temsilcimizin kasasına girmedi. Devler Ligi'nden gelecek paralarla kadrosunu kuran Beşiktaş'ta gelirin uçması keyifleri kaçırdı. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gruptan çıktığı sene kasasına giren parayla transferleri gerçekleştirmişti.



PJANİC'TEN MAÇ PAYLASIMI

SPORTİNG'E 4-1 yenilen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic'ten paylaşım geldi. Yıldız futbolcu dün alınan mağlubiyet ile ilgili olarak "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim." ifadesini kullandı.