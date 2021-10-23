Kartal’da Larin yolcu

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı Kanadalı forveti Cyle Larin'in durumu merak konusu oldu. 26 yaşındaki oyuncuyla yönetimden kimse görüşmediği öğrenilirken teklif gelmesi halinde oyuncunun Ocak'ta gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bu maçların ikisinde de 11'de sahaya çıkan oyuncu, ligde 310 dakika süre aldı. Bu arada Beşiktaş, pazartesi G.Saray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dünkü antrenmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.