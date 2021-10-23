  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Kartal’da Larin yolcu

Kartal’da Larin yolcu

Kartal’da Larin yolcu

23.10.2021

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı Kanadalı forveti Cyle Larin'in durumu merak konusu oldu. 26 yaşındaki oyuncuyla yönetimden kimse görüşmediği öğrenilirken teklif gelmesi halinde oyuncunun Ocak'ta gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bu maçların ikisinde de 11'de sahaya çıkan oyuncu, ligde 310 dakika süre aldı. Bu arada Beşiktaş, pazartesi G.Saray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dünkü antrenmanla devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’da Larin yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.