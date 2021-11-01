Kartal’ın kader haftası

BEŞİKTAŞ için bu hafta oynayacağı iki maç oldukça kritik bir önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Sporting maçına çıkacak olan siyahbeyazlılar, 0 puanla son sırada yer aldığı için Avrupa'da devam edebilmek adına mutlak galip gelmek zorunda. Grupta Sporting 3 puana sahipken, Dortmund'un 6, Ajax'ın 9 puanı bulunuyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri grupta ilk iki sıradan çıkma iddiasını sürdürse de artık asıl hedef olan 3. olup Avrupa Ligi'ne devam edebilmek için Lizbon'dan mutlaka 3 puan almak zorunda. Lig'de de Hatay'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında darbe alan Beşiktaş, Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü. Sporting maçından sonra lider Trabzon'u ağırlayacak siyah beyazlıların, bu maçı kaybetmememsi halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar ligin bitimine daha çok uzun bir süre olsa da olası mağlubiyetin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor.

BESİKTAS, LİZBON'A AGIR HASARLI GİDİYOR

BEŞİKTAŞ Devler Ligi'nde karşılaşacağı Sporting maçına önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Siyah-beyazlılarda Josef ve Pjanic'in Lizbon'da riske edilmemesi beklenirken, Hatay maçında sakatlanan Rosier ve Batshuayi deplasmanda forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA KABUS YAŞIYOR

BEŞİKTAŞ, bu sezon deplasmandaki kötü görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dış sahada 5 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, bunların sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki bir karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Son 3 deplasmanda yenilen Kara-Kartal, 2019- 2020 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarladı. O sezon da deplasmandaki ilk 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı durumu yaşadı ve son 20 sezonda 2. kez dış sahada en kötü başlangıçlarından birini yaptı.