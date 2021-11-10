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Haberler Beşiktaş Ersin için Ada iddiası

Ersin için Ada iddiası

Premier Lig ekibi Chelsea’nin Beşiktaşlı kaleci için 12 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi

Ersin için Ada iddiası

10.11.2021

Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı. A Milli Takım'a kadar yükselen genç kaleciye İngiliz devi Chelsea talip oldu. İngiltere'de ünlü Sports Illustrated dergisi 2020 yılında IFFHS tarafından Yılın U-20 Genç Takımı'na seçilen Beşiktaş file bekçisinin uzun süredir Chelsea tarafından takip edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz gün Sergen Yalçın'la bir araya gelen Chelsea Antrenörü Makelele'nin genç kaleci için bilgi aldığı kaydedildi. Ada ekibinin 12 milyon Euro'yu bulan teklifle Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

KARTAL PAVON'UN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken, ligde Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Siyah-beyazlılar, bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u listesine aldı. Siyah-beyazlıların Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Boca Juniors ile sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız ismin piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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