Beşiktaş’ta Cabella harekatı

2021-2022 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi, hem de Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, on numara transferi için harekete geçti. Son lig şampiyonu Kara Kartal, Rus ekibi Krasnodar'ın Fransız yıldızı Remy Cabella'yı transfer etmek istiyor. Rus basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı takım Krasnodar forması giyen Remy Cabella ile ilgileniyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar devam eden on numaranın bonservisiyle takviyesi planlanıyor. Yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak alınan Pijanic'in sezon sonunda kulübüne geri dönecek olmasını da hesaba katan siyah beyazlı yönetim, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer ederek gelecek sezonu da garantiye almak istiyor. Yıldız futbolcu, daha önce Marsilya, Saint-Etienne, Newcastle, Montpellier gibi takımlarının da formalarını giymişti. Futbolcuya Avrupa'dan da çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.

KARTAL'DAN TFF'YE BİLGİLENDİRME TALEBİ

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan ve Karadeniz ekibinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın yankıları sürüyor. Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçında Vida'nın, Trondsen tarafından itildiği pozisyonla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaptı. Pozisyona dair VAR operatörü tarafından VAR hakemine gönderilen görüntüler soruldu. Hangi görüntünün ekrana getirilip incelendiği hakkında bilgi istedi. Önceki gün yayıncı kuruluşu da ziyaret eden Beşiktaş yönetimi, yaptıkları görüşmede son maçta yaşadıkları görüntü konusundaki rahatsızlığını dile getirmişti.