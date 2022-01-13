Kartal’dan Ljajic’e rest

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, teknik direktör belirsizliği olan Beşiktaş'ta son olarak Adem Ljajic krizi patlak verdi. Geçen sezondan beri kadro dışı olan ve elden çıkarılmaya çalışılan Ljajic, takımlarla görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Ljajic'in son isteği siyah-beyazlı yöneticileri kızdırdı. Sırp yıldız, bu sezonda kalan 1.7 milyon Euro'luk alacağını istedi. Başakşehir'in gündeminde olan 30 yaşındaki oyuncuya "Başka bir yere gitmek istiyorsan parayı bırakacaksın. Yoksa keyfin bilir, biz hem paranı ödeyip hem seni başka bir yere gönderecek değiliz" yanıtı verildi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Başakşehir ve Rizespor'un istediği oyuncunun Avrupa'dan talipleri bulunurken, önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Ljajic Beşiktaş kadrosuna üç sezon önce katıldı. Takımdaki ilk iki senesinde yıldız oyuncu 61 karşılaşmaya çıkarken, takımına 16 gol 20 asistlik katkı verdi. Geçen sezon ise özel hayatıyla gündeme gelen Ljajic'in performansı düşerken, kadro dışı kaldı. Ljajic, bu sezon 1 dakika bile süre alamamıştı.

GENÇ EMİRHAN ILKHAN'A BARCELONA KANCASI

BEŞİKTAŞ'IN altyapısından çıkardığı ve takımdaki eksikler nedeniyle son iki maçta görev verdiği Emirhan İlkhan performansıyla devleri peşine taktı. Genç yıldız adayı için Alman kulüplerinden sonra Barcelona da harekete geçerken, İspanyol devinin scout ekiplerini gönderdiği öğrenildi.