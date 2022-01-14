Mayıs’ta adayım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Çebi, "Hiçbir dönem, benim geldiğim dönemdeki kadar kötü olmayacak. Çok şeyi tamir ettik. Birçok temizliği yapan başkan ve yönetim kurulu olarak çok yorulduğumuzu ama bundan dolayı onur duyduğumuzu ifade ederim. Mayıs ayında aday olacağım. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden kişilerin aday olmasını rica ediyorum. 5'i bir yerde destek vererek seçime giriliyor ya, öyle girmesinler. Kazanırsam da böyle bir kulübün başkanı olmaktan gurur duyarak görevime devam edeceğim" dedi.

TFF'YE DOSYA HAZIRLANDI

Federasyona sunmak adına Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hataları bir dosya haline getirdiklerini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bugüne kadar hakem işlerinin bağırarak çözüldüğünü görmedim. Ben arka planda gerekeni yapıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

KARAVELİ İLE YOLA DEVAM

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini duyurdu. Çebi, "Günlerdir hocanın durumu ne olacak diye sorular geliyor. Başkan olarak çıkıyorum, Beşiktaş, Karaveli'yle devam edecek diyorum, yine soruyorlar. Karaveli önemli bir projede bizimle birlikte olacak. Hocamız teknik direktörümüzdür. Projenin parçası olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

BEN BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYIM

Karaveli ise "Beni zorlayacak bir şeydi çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Beşiktaş'ı pamuklara sarsam yeri dolmazdı. Benim birinci kimliğim, Beşiktaş taraftarı olmam. Tribünde güzel besteler söylediğimiz günleri özlüyorum. En rahat günlerdir. Kendimi Beşiktaş'ın ve ülkenin gençlerine adamaya devam edeceğim" dedi.

SPORTİF DİREKTÖR CEYHUN KAZANCI OLDU

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın sportif direktörü olarak Ceyhun Kazancı'yı göreve getirdiklerini söyledi. Çebi Kazancı'nın Galatasaray Lisesi mezunu olması ile ilgili "Galatasaray Lisesi'nde Beşiktaşlı olmak çok zor. Bakarsınız Galatasaray Lisesi'nin yarısı Beşiktaşlı olur" dedi.

GAZİANTEP İLE OYNUYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzon, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını bu karşılaşmada çekecek. Vaka sayısı artıyor Gaziantep'te Beşiktaş maçı öncesinde gerçekleştirilen PCR testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Gaziantep ekibinde ayrıca geçtiğimiz hafta pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'ünün testlerinin de negatife döndüğü duyuruldu. Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada pozitif vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.