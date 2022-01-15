Kara Kartal evinde uçtu

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor ile berabere kalan Beşiktaş, dün sahasında Gaziantep 6. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı Recep arkaya aşırttı. Kale önünde Muhammet'in dokunuşunu kaleci Ersin çizgi üzerinde kontrol etti. 15'te Pjanic'in sert şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 44'te Sagal'ın çektiği şutu kaleci Ersin kornere gönderdi.

BATSHUAYİ SAHNE ALDI

67'de Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı plase vuruşu kaleci Günay çeldi. Dönen topu Batshuayi tamamladı: 1-0. 90+4'te sağ kanattan Rosier'den aldığı pasla hareketlenen Oğuzhan'ın yerden ortasında topla arka direkte buluşan Larin'in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-0 sona erdi.





G.ANTEP'TE 9 EKSİK

Beşiktaş gibi Kovid-19 vakaların çokluğuyla sıkıntılı dönem yaşayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanına 9 eksikle geldi. Gaziantep FK oyuncuları maç öncesi ısınmaya ise hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı.



KARAVELİ'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ'TA Rize maçında koronavirüse yakalandığı için takımın başında yer almayan teknik sorumlu Önder Karaveli Antep karşılaşmasıyla birlikte saha kenarına döndü. Karaveli Rize müsabakasına göre üç değişiklik yaptı. Karaveli, cezalı Montero ve Vida ile sakat olan Umut'un yerlerine Ghezzal, Pjanic ve Rıdvan'a ilk 11'de şans verdi. Beşiktaş'ta test sonuçları negatife dönen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Kenan Karaman, Gaziantep FK maçına yedekler arasında başladı.



DOLMABAHÇE'DE ALKIŞLAR ÇALIK İÇİN

ANKARA'DA geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, unutulmadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, maçın başlamasının ardından dakikalar, 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.