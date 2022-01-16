Karaveli ile çıkışa geçti

SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli ile 6 maça çıkan Beşiktaş, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı. Siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli yönetimindeki 11 puanla 1,8 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, görevinden istifa eden Sergen Yalçın yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, Yalçın döneminde topladığı 21 puanla 1.4 puan ortalamasında kaldı.

SAVUNMADA GÜVEN VERDİ

Bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş, Karaveli yönetiminde ayrıca Gaziantep FK önünde 6 maç sonra gol yememe başarısı gösterdi. Ligin 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, sonraki 16 karşılaşmada gol yiyerek savunmada zaaflar vermişti