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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan sürpriz girişim

Beşiktaş’tan sürpriz girişim

17.1.2022

Beşiktaş’tan sürpriz girişim

ÖNDER Karaveli'nin daha önce bir süredir profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Kurbanlı'yı Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Kurbanlı'nın bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistwle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi. Her 79 dakikada bir gole katkı veren genç forvet oyuncusunu Karaveli'nin yeni takımından değerlendirmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın teknik direktörünün yönetimin de iznini alarak Azerbaycan'ın Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi.