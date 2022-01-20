Kara Kartal uçuşa geçti

SÜPER Lig'in 22. haftasında deplasmanda önceki akşam Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen ve bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanan Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli ile kazanmayı sürdürüyor. Ligin ilk 15 haftasında Sergen Yalçın ile 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, son 7 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 puan toplayan tecrübeli teknik adam, kupada Altay'ı 1-0'la eledi ve Süper Kupa'da da Antalyaspor'u penaltılarla yenerek kupayı kazandı. Siyah beyazlılar ayrıca, Gaziantep maçıyla beraber, 18 maç sonra iki maçı üst üste gol yemeden tamamladı.

BATSHUAYİ, ABOUBAKAR'A YAKLAŞTI

Beşiktaş'ta çok eleştirilen oyunculardan biri olan Batshuayi, siyah-beyazlıların geçen sezonki yıldızı Aboubakar'a yakın bir gol, asist performansı sergiliyor. Aboubakar ilk 22 haftada oynadığı 18 maçta 12 gol 2 asistle 14 gole etki etmişti. Batshuayi ise bu sezon 18 maçta 9 gol, 3 asist yaparak 12 gole etki etti. Belçikalı, attığı gollerin 3'ünü penaltıdan kaydederken, Aboubakar ise 4 golü penaltıdan atmıştı. Bu arada Beşiktaş'ın yarın saat 20.00'de oynaması gereken Y.Malatya maçı cumartesi 13:30'a ertelendi.