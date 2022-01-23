Kartal takıldı

SPOR Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş 1-0 öne geçti maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, Ertaç iyi uzanarak golü önledi. 19'da Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25'te Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı, top üst direkten döndü. 59. dakikada Batshuayi'nin vuruşunda top yandan auta gitti. 61'de sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi, sağ kanattan topu alan Batshuayi içeriye doğru ortaladı, savunmaya çarpan top arkada Alex Teixeira'da kaldı ve onun vuruşunda ağlara gitti: 0-1. 77. dakikada Batshuayi topu içeriye çevirdi, Emirhan vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

ADEM BÜYÜK HATA YAPMADI

81'DE Karim Hafez pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e verdi, Tetteh dönerken yerde kaldı. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen Zorbay Küçük pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem'in vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1. 89'da Ghezzal ceza sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Vida kafayı vurdu top üst direkten döndü. Dönen topa Batshuayi vurdu, direk yine gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KARAVELİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ teknik direktörü Önder Karaveli son oynanan ve 1-0 kazanılan Karagümrük maçının kadrosundan 2 ismi değiştirdi. Karaveli, Karagümrük karşısında görev verdiği Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'u kenara çekerken bu isimlerin yerine Alex Teixeira ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi. Yeni Malatyaspor teknik direktör Marius Sumudica ise hafta içi oynanan ve yoğun kar yağışından dolayı ikinci yarıda ertelenen Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Malatyaspor sahaya; Ertaç, Sadık, Semih, Philip, Mehdi, Hafez, Mustafa, Azubuike, Aabid, Chouiar, Dicko ilk 11'i ile çıktı.