Beşiktaş’ın gurbet fobisi

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 1987-1988 sezonunda uygulanmaya başlanan üç puanlık sistemde en kötü dış saha performansını yaşıyor. Ligde 12 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlılar, bunların sadece ikisini kazanabildi. Beşiktaş'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu, sadece 11 puan toplayabildi. Kartal, bu sezon deplasmanda sadece Antalyaspor'u 3-2, Karagümrük'ü 1-0 yendi. Beşiktaş, daha önce 12 maçlık periyotta en düşük puanı 1997-1998 sezonunda aldı. Söz konusu sezonda rakiplerini 3 defa mağlup edebilen siyahbeyazlı ekip, ayrıca 4 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

ATİBA İÇİN SÖZLEŞME FORMÜLÜ ARANIYOR

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Atiba için formül arıyor. Kanadalı oyuncunun önümüzdeki sene ya ülkesine dönmesi ya da ABD Ligi MLS'te forma giyme ihtimali bulunurken; siyah-beyazlı yönetim ise yıldız futbolcuyu teknik kadronun içine dahil etmeyi planlıyor. Atiba'nın kararı merakla bekleniyor.