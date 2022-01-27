Kartal’da flaş iddia

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta her gün yeni bir teknik direktörün ismi gündeme geliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, yola Önder Karaveli ile devam edeceklerini açıklasa da dün gündeme üç isim birden geldi. Alman basını siyah-beyazlıların iki teknik adamla görüştüğünü duyurdu. 'Bundesliga'dan tanıdık bir yüz Beşiktaş ile temasta' başlığı ile verilen haberde, İstanbul ekibinin 40 yaşındaki Hannes Wolf ile görüşmelere başladığı duyuruldu. Habere göre; daha önce Hamburg, Stuttgart ve Leverkusen'i çalıştıran, şimdilerde ise Almanya U19 takımının başında olan Wolf tek aday değil. Beşiktaş'ın eski Schalke teknik direktörü Jens Keller ile de ilgilendiği yazıldı. Kartal'ın Wolf'ta pürüz çıkması durumunda Keller'e yöneleceği iddia edildi. Ancak bu iki ismin yanında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı teknik ekibi, Ali Naibi ve Dusco Tosic ile birlikte yemek yedi. Tosic bu anları sosyal medya hesabından paylaşırken, kulislerde Güneş'in Beşiktaş'a döneceğine dair iddialar dolanmaya başladı.

BATSHUAYİ KALMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'TA son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini, menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Sergilediği performansla yıldızını yeniden parlatan ve Avrupa'da birçok kulübün transfer listesine giren Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve yönetimin de kabul etmesi durumunda burada oynamaya devam etmek istediğini bildirdi. Beşiktaş, sezon başında bir yıllığına renklerine bağladığı Batshuayi için Chelsea Kulübü'ne 150 bin Euro kiralama bedeli öderken, 28 yaşındaki futbolcuya 3 milyon 165 bin Euro garanti para vermeyi taahhüt etmişti.