Çebi nokta koydu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önder Karaveli ile yola devam edeceklerinin altını bir kez daha çizen Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş iddiaları ile ilgili noktayı koyarken "Ben Önder hoca ile yola devam edeceğimi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Bu sebeple, Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum. Buradan da net şekilde söylüyorum. Şenol hocayı severiz, kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Türk futboluna önemli katkılar vermiştir. Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti" yorumunu yaptı.

Başkan Çebi ,Gedson Fernandes transferi ile ilgili de açıklama yaptı. Çebi, Çaykur Rizespor'a kiraladıkları başarılı oyuncuyla ilgili şu yorumu yaptı:

GEDSON ÖNEMLİYDİ

"Gedson Fernandes, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray almamış, istememiş olabilir. Saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama bizim için Gedson Fernandes çok önemliydi. Kadromuza katmak istediğimiz bir futbolcuydu."