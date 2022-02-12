Oynamayanlar için servet

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve N'Sakala'nın maliyeti dikkat çekiyor. 4 ismin siyah-beyazlı kulübe bugüne kadarki toplam maliyetleri 41 milyon Euro'yu geçerken rakam Süper Lig'de mücadele eden 15 takımın kadro değerinin üzerinde bulunuyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan gönderilecek olan kadro dışı 4 oyuncunun toplam maliyeti Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in haricindeki geriye kalan 15 takımın toplam kadro değerini aşıyor. Bu isimlerden Adem Ljajic toplam 19 milyon 750 bin Euro ile başı çekerken, bu oyuncuyu 16 milyon 473 bin Euro'luk maliyetle Lens takip etti. Douglas'ın toplam maliyeti 3.9 milyon Euro olurken, Fabrice N'Sakala'nın siyah-beyazlı ekibe maliyeti 1.7 milyon Euro oldu.

DOUGLAS'IN DAKİKASI 8590 EURO

Douglas siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'de 5 maçta 274 dakika, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 180 dakika oynadı. 2 sezondur kadro dışı olan Douglas, Beşiktaş'ta dakika başına toplam 8 bin 590 Euro para kazandı. Jeremain Lens, Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın güncel Euro kuru üzerinden maliyeti Türk Lirası'na çevrildiğinde 650 milyon TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor.