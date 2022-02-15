Kartal kahroldu

Spor Toto Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Beşiktaş, deplasmanda uzatmalarda yediği golle Adana Demirspor ile berabere kaldı: 1-1. 31'de sağ kanattan Kerem'in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 42'de sol kanattan Vargas'ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli'nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti. 58. Balotelli'in ceza alanı içinde attığı pasla topla buluşan sağ kanattaki Yunus Akgün'ün kontrol ederek şutunda top uzak kale direği yanından dışarı çıktı.

GOL VAR'A TAKILDI

90+2'de Talha Sanuç'un kafayla indirdiği topa Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 90+4'te kullanılan korner atışı sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Samet'in vuruşunda top ağlara gitti. Önce golü veren hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Maç 1-1 bitti.

KARAVELİ'DEN ZORUNLU ROTASYON

SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Önder Karaveli, kart cezalısı Pjanic, sakat olan Rosier, Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan'ın yerlerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin'e ilk 11'de forma verdi

MAÇA YOĞUN İLGİ VARDI

ADANA Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu. Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa'ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile Adana Demirspor arması açıldı.

SİMON'UN YERİNE SAMET OYNADI

EV sahibi takım Adana Demirspor ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi. Akdeniz ekibinde Rizespor ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.