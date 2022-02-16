Beşiktaş bir bir eriyor

ADANA Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş, son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, adeta beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip fileleri havalandırmada oldukça zorlanan Önder Karaveli'nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik. Beşiktaş, son 6 karşılaşmanın 4'ünü tek gol, 2'sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

SON DAKİKALARDA KAYIP BÜYÜK

SİYAH-BEYAZLILAR deplasmanda da maç kazanamıyor. İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5. haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan Kara-Kartal, 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı. 90+2. dakikada yediği golle Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle de puan kaybı büyük oldu. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 maçta son 10 dakika veya uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle tam 20 puan yitirdi, yarıştan uzak kaldı.