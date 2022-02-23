Larin Ada yolcusu

BEŞİKTAŞ'TA sözleşmesi sona erecek olan ve yönetim ile yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamayan Cyle Larin'e İngiliz ekibi Huddersfield'ın da talip olduğu iddia edildi. İngiliz basının haberine göre, Championship'te mücadele eden kulübün sezon sonu serbest kalacak olan Kanadalı golcüyü bedava alma fırsatını kaçırmak istemediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun kapısını birçok İngiliz kulübü çalarken, İtalya'dan da talipleri olduğu biliniyor. Yönetimin indirim talebini kabul etmeyen golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia edilmişti. Larin bu sezon 28 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

DİĞER