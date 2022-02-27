Beşiktaş doludizgin

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti, kaybetmeme serisini 8 maça çıkardı. 12. dakikada Atiba, Tei*eira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 26'da Uğur'un ortasına altıpasta iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 43'te Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

İKİ TAKIMDA PENALTI KAZANDI

70'te Caner'in top eline çarptı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. 72'de penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-3. 84'da Sivasspor atağında Josef De Souza topu kesti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi topu elle kestiği gerekçesiyle yine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Fajr, topu ağlara göndererek skoru belirledi: 2-3.

MAÇ ÖNCESİ VİDA ŞOKU

BEŞİKTAŞ'TA Sivasspor karşılaşması öncesi Vida şoku yaşandı. Maçın 11'inde yer alan ancak ısınma esnasında sakatlık geçiren Hırvat stoper kadrodan çıkarıldı. Domagoj Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi. Siyah beyazlılar Vida'nın boyun spazmı geçirdiğini açıkladı. Kartal, Vida'nın haricisnde ise maça 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Kartal, sakatlıkları henüz geçmeyen Mert , Oğuzhan, Rıdvan, Larin, Pjanic, Mehmet Topal ve N'Koudou'dan yoksun mücadele etti.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlılarda Kerem Kalafat, Vida, Josef ve Güven Yalçın'ın yerine Roiser, Atiba, Montero ve Batshuayi görev yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise ligin 26. haftasındaki Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Felix, Gradel ve Kayode'nin yerine Camara, Hakan Arslan, Yatabare'ye görev verdi.