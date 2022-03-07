Süper gece

Kayserispor'a hafta içinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen ve lig için sıralama haricinde hiç bir hedefi kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan ve Pjanic, forma giyemeyecek, Josef'in ise kadroda olması düşük ihtimal. Sivas deplasmanında sakatlanan Vida'nın ise oynaması bekleniyor. Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in görev alması beklenmiyor.