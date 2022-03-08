Kartal evinde takıldı

Süper Lig'in 28. haftasında lig ikinciliğini ve Avrupa kupalarını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile M. Başakşehir 2-2 berabere kaldı. 18. dakikada müsait pozisyondaki Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti. 19'da kaleciyle karşı karşıya kalan Can'ın vuruşunda, çıkardı. Trezeguet tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1. 41'de Can'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Güven, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 45+4'te Serdar ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-2.

UMUT MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

54'te Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Teixeira'nın ayak koyduğu top direkten döndü. Oluşan karambolde Kenan Karaman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 65'te Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Teixeira arkadan gelen Umut'u gördü. Umut'un bekletmeden yaptığı vuruşta Başakşehir savunması sona anda ayak koydu. Seken topa Ghezzal'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Maç 2-2 sonuçlandı.

GHEZZAL'DAN KARAVELİ'YE TEPKİ

BEŞİKTAŞ'TA Welinton sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Necip Uysal oyuna girmeye hazırdı. Ancak Welinton çıkarken, bir andan Necip yelek giyerek tekrar ısınmaya gönderildi. Beşiktaş sahada 10 kişiyken golü yedi. Ghezzal yapılmayan değişiklikle ilgili saha kenarına bakarak teknik direktör Önder Karaveli'ye tepki gösterdi.

TEKNİK ADAMLARDAN KADROYA AYAR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, kupada 2-1 kaybedilen Kayserispor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Karaveli savunmada Montero'nun yerine Serdar Saatçı, orta sahada Necip Uysal'ın yerine Can Bozdoğan, forvette ise Batshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı görevlendirdi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise geçen hafta 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Epureanu'nun yerine Ravil Tagir'e, Pizzi'nin yerine ise Aleksic'e forma şansı verdi.

KADIN TARAFTARLARDAN YOGUN İLGİ

BEŞİKTAŞ'IN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi mücadeleye ilgiyi artırdı. Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadın sporcularla tribünde bir araya geldi. Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı sporcularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.