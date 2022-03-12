Kartal’da Cenk tamam

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Everton forması giyen Cenk Tosun'un transferini büyük ölçüde bitirdi. 31 yaşındaki oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldığı ve eski kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon Euro teklifte bulunulduğu ve golcü futbolcunun sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döneceği gelen haberler arasında. Cenk Tosun, Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi. Beşiktaş'ın Lille forması giyen Burak Yılmaz'a da talip olduğu ileri sürülmüş hatta G.Saray'ın da oyuncuyu istediği kaydedilmişti. Beşiktaş yönetiminin Cenk transferi ile birlikte Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katıp katmayacağı merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ DERBİYİ OYNAMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Kulübü'nün Beşiktaş maçının ertelenmesini isteyeceği iddialarına karşın açıklama yaptı. Kocadağ, siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net" şeklinde konuştu