Beşiktaş’ta kritik gün

SÜPER Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör krizi devam ediyor. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından dümene geçen Önder Karaveli'nin istenilen performansı gösterememesi ve yaptığı kadro değişiklikleri nedeniyle eleştirilmesi üzerine yönetim harekete geçti. Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

46 yaşındaki Fransız çalıştırıcının bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Yönetimin, genç hocayla son pürüzleri giderip anlaşmaya varacağı iddia edilirken, flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

ÜZÜLMEZ VE SHEVCHENKO İDDİASI

SİYAH-BEYAZLILARIN, Ismael'de sıkıntı çıkması durumunda yedekte iki ismi gündeminde tuttuğu öğrenildi. Bu isimlerin ise Ukraynalı efsane isim Andriy Shevchenko ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'in olduğu iddia edildi. Kurmayların iki isimle görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

KARTAL'DA TOPAL FİYASKOSU

SEZON başında kadrosunda önemli bir değişime giden Beşiktaş'ın en çok şaşırtan hamlesi Mehmet Topal olurken, yıldız isim yapılan eleştirileri haklı çıkaran bir performans sergiliyor. Şu ana kadar sadece 7 lig maçında 124 dakika süre alabilen tecrübeli futbolcu son 19 haftada sadece 3 maçta oynayabildi. Beşiktaş'tan 300 bin Euro alan Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.