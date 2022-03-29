Beşiktaş’ta Elneny dönüyor

Beşiktaş eski yıldızı Mohamed Elneny'e yeniden kavuşuyor. Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin bitecek olması, Teixeira'nın performans düşüklüğü ve Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle orta saha alternatiflerine yönelen siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Elneny'e talip oldu. 3-4-3 sistemi nedeniyle orta sahayı sağlam tutmak isteyen yeni teknik direktör Valerien İsmail'e Mısırlı futbolcunun sorulduğu ve deneyimli hocanın da onay verdiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki defansif orta sahanın tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakacağını düşünen Beşiktaş yönetiminin Elneny ile de kontak kurmaya hazırlandığı bildirildi. Hatta oyuncunun menajerlik şirketinden randevu talep edildiği de belirtildi. Beşiktaş'ın Nisan ayında Dike için yapacağı İngiltere çıkarmasında Elneny ile de masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor.

PJANİC VE JOSEF TAKIMA DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ'TA uzun süredir uyluk arka adalesinden sakatlığı bulunan Miralem Pjanic ile son haftalarda bel ağrıları nedeniyle zaman zaman bireysel çalışan ve geçtiğimiz hafta da takımdan ayrı kalan Josef de Souza dün arkadaşlarına katıldı. Trabzonspor maçı öncesinde iki oyuncunun da takıma dönmesi teknik ekibi mutlu etti. Pjanic'in Pazar gününe kadar yapacağı çalışmalarla adını maç kadrosuna yazdırabileceği, Josef'in ise 11'de olacağı belirtildi.

ATİBA VE LARİN'İN KATAR MUTLULUGU

BEŞİKTAŞ'IN kaptanı Atiba ile deneyimli ismi Cyle Larin'in formasını terlettiği Kanada Milli Takımı tam 36 yıl sonra Dünya Kupası vizesi aldı. Jamaika'yı 4-0 mağlup ettikleri maçta Larin de 1 gol atmayı başardı. Tarihi bir zafer yaşayan Kanada'da önemli yere sahip olan iki oyuncuyu başkan Ahmet Nur Çebi'nin arayarak tebrik ettiği belirtildi. Ayrıca elemelerde 15 maçta 13 gole ulaşan Larin, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.