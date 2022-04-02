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Haberler Beşiktaş Ozan hamlesi

Ozan hamlesi

Beşiktaş, Fener’de kadro dışı kalan yıldız ismi almak istiyor

2.4.2022

Ozan hamlesi
FENERBAHÇE'DE geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın kulüple bağlarını tamamen kopardığı ve kendine takım aradığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde istediği performansı bir türlü yakalayamayan milli futbolcunun Beşiktaş'a gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sezon başında İngiliz ekibi Watford'a kiralanan, devre arasında takıma geri dönen 27 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a transfer olma isteğinin ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ile görüşme kararı aldı. Önümüzdeki sezon orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferine sıcak bakılıyor. Bu anlaşmaya bonservis ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Ozan Tufan'ın bonservisini alması halinde bedavaya transfer edebileceğini yıldız oyuncunun menajerine bildirdi. Görüşmeler halen devam ediyor.
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