Trabzonspor - Beşiktaş I Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

DERBİDE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.