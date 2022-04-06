Kara Kartal’dan Koray atağı

SÜPER Lig'de gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Koray Günter, Türkiye'ye dönüşe olumlu bakıyor. Siyah-beyazlıların kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun olan tecrübeli stoper, sezon bitiminde kulübü Hellas Verona ile anlaşılması halinde siyahbeyazlı formayı giymeyi istiyor. İtalyan ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray için Beşiktaş'ın mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak öncelik verildiği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 karşılaşmada 2065 dakika forma giyerken 1 de gol kaydetti.

KARTAL RESMEN BAŞVURU YAPTI

SPOR Toto Süper Lig 'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu. Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Kartal, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı. Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF'ye başvurdu.