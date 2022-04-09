Kara Kartal’ın konuğu Alanya

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor. Bugün Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların Alanyaspor önünde sahaya Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Can, Teixeira ve Kenan (Batshuayi) ilk 11'yle çıkması bekleniyor. İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.