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Haberler Beşiktaş Oğuzhan ve Gökhan yolcu

Oğuzhan ve Gökhan yolcu

28.4.2022

Oğuzhan ve Gökhan yolcu

ÖNÜMÜZDEKİ sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak. 4'ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi sona erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmeyecek. Bu iki futbolcuyu önümüzdeki sezon planlarında düşünmeyen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yi, takımın başında çıktığı 4 karşılaşmada da kadroya dahil etmeyerek niyetini belli etmişti.

SADECE 1 ASİST YAPABİLDİ
GEREK geçen sezon gerekse de bu sezon performanslarıyla beklentilerin çok altında kalan Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon toplamda 1 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre, gol ya da asist katkısında bulunamazken toplam 327 dakika sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 13 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında toplam 819 dakika sahada kalırken 1 asistlik performans gösterdi.

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