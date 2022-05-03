Kartal çift koldan

BEŞİKTAŞ, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, takviye düşündüğü forvet hattı ve orta saha için iki ismi listesinde ilk sıraya çekti. Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan kurmaylar forvet hattı için Sörloth, Darly Dike ve Benjamin Tetteh ile görüşse de kulislerde başka bir isim ön plana çıktı. Beşiktaş'ın Macaristan Ligi'nin gol krallığına koşan Paksi takımının 1.91'lik gol makinesi Martin Adam'ın peşinde olduğu iddia edildi. Takımıyla 4 senelik daha sözleşmesi olan Adam için kulübüne 500 bin, kendisine de 500 bin Euro teklif edilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

ORTA sahaya da takviye düşünen siyah-beyazlı takımın kurmayları, Jed Wallace ile ilgileniyor. Haziran 2022'de Millwall ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş yönetiminin fırsat transferi olarak değerlendirdiği öğrenildi.