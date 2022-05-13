Koç’u hedef almadım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesinde Dolmabahçe'de taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını söyledi. Çebi, şaklaban ve şebek ifadeleriyle sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u hedef almadığını söyledi. Fenerbahçeli bazı sosyal medya hesaplarının, söylemlerini çarpıttığını ifade eden başkan Çebi, "Beşiktaş taraftarını provoke etmeye çalışan birkaç kişinin söylemlerine

maruz kaldık. Rakip takıma ait olduğu düşünülen bir sitenin, olmayan bazı şeyleri varmış gibi anlatmaya çalışmasını şiddetle kınıyorum. Taraftarımın zaman zaman hakemlerle ilgili elimi masaya vurmadığım ve vurmam gerektiği şeklinde bir talebi oluyor. Hep şunu söyledim, ben şov yapmam. Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim.

Buna rağmen sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz" dedi.

SÖRLOTH VE TALİSCA AÇIKLAMASI

SİYAH-BEYAZLI taraftarların gündemindeki isimler Alexander Sörloth ve Anderson Talisca ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Talisca gündemimizde değil ve olmayacak da. Talisca, Beşiktaş'ta görevini yaptı, başka dünyalarda dolaşıyor. Allah yolunu açık etsin, bizimle bir işi kalmadı. Sörloth'un kulübüyle olan ilişkisinin bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra görüşmek isteriz. Şu anda kendisiyle bir görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'DEN SATIR BASLARI

HAKEMLERLE ilgili sorunlar, MHK ve federasyon başkanlarının istifasını istemekle çözülmez. Çünkü sorun mevcut hakem yapısında ve hakemlerde. Onun için 'eskilerin artık gidip yerine gençlerin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz' dedim. Bunu açıkça söyleyen benim ve bunun arkasından da bir operasyon gerçekleştirildi.

ISMAEL araştırmalarımızın içinde olan bir hocaydı. Son derece doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Önder Karaveli kendi isteğiyle bu yükü artık taşıyamayacağını belirtti. Karaveli'ye karşı çok büyük saygısızlıklar yapıldı. Hocamız bunu kaldıramadı.

ŞENOL Güneş hocayı seviyorum, değer veriyorum. Onunla beraber çalıştığımız süre içinde iki kupa kaldırdığımız bir Beşiktaşımız var. Şenol hocanın kıymetini ve değerini ben biliyorum ama Şenol hocayla, Sergen hocanın gittiğinden beri Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü ile ilgili herhangi bir görüşme yapmadım.

RIDVAN için yazılı teklif geldi ama biz daha ciddi, makul, kabul edilebilir teklifler bekliyoruz. 'Bu rakamlar bizim konuşacağımız rakamlar değil' dedik. Alex Teixeira ve Ersin için gelen yazılı bir teklif yok.