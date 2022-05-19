Çebi TFF’nin istifasını istedi

BEŞİKTAŞ'TA 29 Mayıs Pazar günü yapılacak kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta yaptığı basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyon'u (TFF) ve kurumlarını topa tuttu. Çebi, "TFF'deki tüm kurullara sesleniyorum. İstifa edin. Bu bir fırsattır. Tüm kurullar taraflıdır. Tahkim, PFDK tüm kurullar istifa etmelidir. Tüm hakemler de değişmelidir. Artık daha genç, yeni isimlere, yüzlere ihtiyaç vardır. TFF'de en tepeden başlayarak. Türk futbolunun kurtulması için hakemlik müessesesinin sil baştan yapılandırılması lazım" dedi. Trabzonspor maçında yaşanan kural hatasının ardından maçın tekrar edilmesi gerektiğini ancak TFF'nin aksi yönde bir karar aldığını açıklayan Çebi şöyle devam etti: "Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım. Benim yerim burası." Hakemlerin ise işinin sulandırıldığını ifade eden Çebi, "Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı" dedi.

FUAT ÇİMEN ADAY OLDU

Beşiktaş'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi Fuat Çimen de başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Fuat Çimen, listesini divan kuruluna sundu. Başkan adayı, "İyi bir kadro ile geliyoruz. Seçilirsek çok iyi işler yapacağız" diye konuştu.