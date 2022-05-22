Kartal teslim olmadı

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 42'de Rahmanovic kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta sol kanatta Michalak'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip son çizgiye inmeden arka direğe yaptığı ortaya geriden gelen Rahmanovic, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 0-1. 57'de Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

83'te sol kanattan Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Güven'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kalenin sağından kornere gitti. 90'da sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten döndü. 90+1'de Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Kenan skoru belirledi: 1-1.

İSMAEL'DEN ZORUNLU ROTASYON

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kart cezalıları Rosier ve Josef'in yerlerine Kenan Karaman ve Can Bozdoğan'a forma verdi.

DOMAGOJ VİDA'YI OMUZLARA ALDILAR

BEŞİKTAŞLI futbolcular, Domagoj Vida'ya veda etti. Siyah-beyazlı futbolcular, Konyaspor maçında oynamayan ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunu havaya attı. 2018'de Beşiktaş'a gelen Vida, siyah-beyazlı takımda 164 maça çıktı. Bu maçlarda 16 gol attı ve 1 asist yaptı. Vida 26 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.