Genel Kurul’da yumruklar konuştu

Beşiktaş'ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda yumruklar konuştu. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki genel kurulda kulüp üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Turca, "Üç yılda bir tane tüzük tahlil kongresi bile yapamadık. 5 Mart 2022 tarihindeki Divan toplantısında önümüzdeki hafta yaklaşık 12 tane dava açacağız dediniz sayın başkanım. Açıldı mı açılmadı mı bize söylerseniz. 85 gün oldu" demesinin üzerine ortam gerildi. Bu andan itibaren tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı.

BJK Divan kurul üyesi Nurten Gözoğlu'nun araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti. Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca'ya tepki gösterdi. Bu kez Tunca'nın konuşmasının bitmesinin ardından yerine geçerken arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Öte yandan kulüpte görev alan çalışan da konuşmacı Berk Tunca'nın üstüne yürüdü.