Beşiktaş’ta Caicedo tamam

BİR sezon kiralık oynattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı. Alexander Sörloth'un maliyetinin son derece yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren siyah-beyazlılar, Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor. Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak. Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. Bulgar ekibi ile çıktığı 65 karşılaşmada 31 gol atan Caicedo, 4 asist yaptı.

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