Beşiktaş’tan Sobhi harekatı

Kara Kartal'da Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N'Koudou'nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor. Bu kapsamda çalışmaları sürdüren Kara Kartal, Mısır'da forma giyen ve daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan Ramadan Sobhi'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ahmet Hassan'ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle Beşiktaş'ın bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin de onayından geçti. Kartal, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak.

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