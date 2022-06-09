Kartal’dan hücum atağı

BEŞİKTAŞ'IN hücuma takviye için Laussane forması giyen Zeki Amdouni ile de ilgilendiği iddia edildi. Club Brugge ve Schalke'nin ilgilendiği Zeki Amdouni bu sezon 34 maçta 12 gol attı. Babası Tunuslu annesi Türk olan Zeki için TFF'nin de devrede olduğu biliniyor. TFF'nin Zeki'ye Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için teklif yaptığı cevap beklediği kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

TORİNO RIDVAN İÇİN TAKİPTE

Bu arada İtalyan ekiplerinden Torino, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor. Tuttosport'ta yer alan habere göre; Ola Aina ile yollarını ayırmaya hazırlanan Torino, Nijeryalı oyuncunun yerine genç yıldızı dahil etmek istiyor. Haberde, İtalyan ekibinin 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Beşiktaş'ın 7 milyon Euro istediği belirtildi.