Beşiktaş’a yıldız kanat

BEŞİKTAŞ'TA Cyle Larin ile yolların ayrılması, Güven Yalçın ile henüz sözleşme imzalanmaması kanat transferi ihtiyacını doğururken, siyah-beyazlılar gündemine yeni bir ismi aldı. Kara-Kartal, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda İsviçre ekibi Young Boys'un 28 yaşındaki oyuncusu Christian Fassnacht için girişimlerini başlattı. Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan ve önümüzdeki sezon için sadece bir yıllık kontratı bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Young Boys 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Alman temsilcileri Hamburg ve Werder Bremen de yıldız isme ilgi gösterirken, istenilen bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçti. Beşiktaş ise istenilen bedeli makul seviyeye çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, başarılı oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

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