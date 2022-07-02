Onyekuru Kartal oluyor

Larin'in ayrılığı sonrası kanat transferine yoğunlaşan Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijerya basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor ve Galatasaray ile de adı anılan 25 yaşındaki yıldız Onyekuru, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın çok düşük bir bonservis ücreti vereceği ancak oyuncuya iyi bir maaş ödeneceğini yazıldı.

CENK TOSUN YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Kartal, Saiss ve Gedson Fernandes'ten sonra 3. transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi. Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün Avusturya kampına katılmasının beklendiği öğrenildi.