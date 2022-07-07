Hücum hattı yenilendi

BEŞİKTAŞ yeni sezon öncesi hücum hattını tamamen yeniledi. Kara Kartal'da Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşmesi sona ererken yönetim üç yeni hücum oyuncusu ile yola çıkacak. Siyah-beyazlılar Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna katarken Burnley'in 29 yaşındaki golcüsü Wout Weghorst ve geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren S.Liege'de forma giyen Jackson Muleka ile de anlaşma sağlandı.

BAMBAŞKA BİR KARA KARTAL

D.KONGOLU futbolcu Jackson Muleka dün İstanbul'a gelirken taraftarları heyecanlandırdı. Takımda ayrıca hücumu destekleyecek Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Kenan Karaman gibi önemli isimler de yer alıyor. Bu arada hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda taktik çalışma yapılırken teknik patron Valerien Ismael, sık sık ne yapmaları gerektiğini anlattı

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu "Her futbolcu ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum, burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.