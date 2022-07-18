  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’a Faslı kanat

Beşiktaş’a Faslı kanat

Siyah-beyazlılar, Gent’in sol kanadı Tarık Tissoudali için 2.5 milyon Euro önerdi

18.7.2022

Beşiktaş’a Faslı kanat
Yenİ sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde bombaları bir bir patlatan Beşiktaş sol kanat için de sürpriz bir isimle temasa geçti. Siyah-beyazlılar, Gent'in sol kanadında forma giyen Faslı oyuncu Tarık Tissoudali için Belçika kulübünün kapısını çaldı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Beşiktaş Tissoudali'ye de yıllık 1 milyon Euro teklif etti. Bir yıllık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

AVRUPA İSTİYOR
Gelecek sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Beşiktaş astronomik bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tissoudali'ye Arap Yarımadası'ndan da teklifler geliyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA