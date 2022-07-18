Beşiktaş’a Faslı kanat

Yenİ sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Transferde bombaları bir bir patlatan Beşiktaş sol kanat için de sürpriz bir isimle temasa geçti. Siyah-beyazlılar, Gent'in sol kanadında forma giyen Faslı oyuncu Tarık Tissoudali için Belçika kulübünün kapısını çaldı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Beşiktaş Tissoudali'ye de yıllık 1 milyon Euro teklif etti. Bir yıllık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüküyor.



AVRUPA İSTİYOR

Gelecek sezon sonunda serbest kalacak oyuncu için Beşiktaş astronomik bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tissoudali'ye Arap Yarımadası'ndan da teklifler geliyor.

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