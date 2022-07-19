Beşiktaş son virajda

BEŞİKTAŞ'IN transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların ilgilendiği Jovane Cabral, Sporting'in kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş'ın Olympiakos ile birlikte oyuncu için transfer yarışına girdiği daha önce belirtilmişti. Yunan ekibinin Cabral için istenen bonservis ücretinin 3 milyon Euro'ya indirilmesini Portekizli yetkililerden talep ettiği belirtildi.

YÖNETİM İNDİRİM BEKLİYOR

Daha önce Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği yıldız forvet için bir adım önde olduğu belirtilmişti. Siyah-beyazlılar transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcarken, Portekiz ekibinin istediği 5 milyon Euro'luk ücrette indirime gitmesini bekliyor. Geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık geçiren başarılı oyuncu sadece 4 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi. Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek. Oyuncu kış transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmakta serbest olacak.

FASSNACHT TAMAM GİBİ

BEŞİKTAŞ'IN yedinci transferi artık resmileşiyor. Young Boys'un 28 yaşındaki çok yönlü orta sahası Christian Fassnacht, Beşiktaş'a imza atmak için gün sayıyor. Fassnacht önceki gün başlayan İsviçre Ligi'nin ilk haftasında takımının formasını FC Zürih'e karşı giydi; 4-0'lık galibiyete 1 gol-1 asistle katkı verdi. Bu, tecrübeli futbolcu için adeta bir veda maçı gibiydi. Çünkü Young Boys, orta sahaya Verona'dan Kevin Rüegg'i transfer etti. Böylece Fassnacht'a da izin çıkmış oldu. Beşiktaş, yıldız futbolcuyu ikinci etap kampına yetiştirmek istiyor.